Бахрейн
-
16:00
20.01.17
Аргентина
Чемпионат мира • Группа D
Групповая стадия
Перед матчем

Онлайн
Бахрейн - Аргентина
Чемпионат мира - 20 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бахрейн – Аргентина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 20 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Бахрейн – Аргентина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Бахрейн и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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