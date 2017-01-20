Онлайн

Швеция - Египет

Чемпионат мира - 20 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Швеция – Египет на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 20 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Египет? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.

Сегодня сражаются Швеция и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

