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Германия - Саудовская Аравия
Чемпионат мира - 17 января 2017
Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Германия – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия – Саудовская Аравия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Германия и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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