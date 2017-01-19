Япония
-
22:45
19.01.17
Норвегия
Чемпионат мира • Группа А
Групповая стадия
Перед матчем

Онлайн
Япония - Норвегия
Чемпионат мира - 19 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Япония – Норвегия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Япония – Норвегия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Япония и Норвегия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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