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Гол Тимура Дибирова бедром с дичайшей обводкой превратил вратаря Японии в столб на чемпионате мира

Гол Дибирова бедром с дичайшей обводкой превратил вратаря Японии в столб
Eurosport

28 мин. назад

Первая же победа сложилась ярко.

Сборная России уверенно обыграла команду Японии – 39:29 в первом матче турнира во Франции.

  • Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев и Павел Атьман забросили в матче по 6 мячей.
  • Россия вышла на первое место в группе А, следующий матч против команды Норвегии пройдет 14 января.
  • Мужская сборная России выигрывала чемпионаты мира по гандболу дважды: в 1993-м и 1997-м годах. Еще раз побеждала сборная СССР – в 1982 году.

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