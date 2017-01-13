Eurosport
Гол Тимура Дибирова бедром с дичайшей обводкой превратил вратаря Японии в столб на чемпионате мира
Первая же победа сложилась ярко.
Сборная России уверенно обыграла команду Японии – 39:29 в первом матче турнира во Франции.
- Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев и Павел Атьман забросили в матче по 6 мячей.
- Россия вышла на первое место в группе А, следующий матч против команды Норвегии пройдет 14 января.
- Мужская сборная России выигрывала чемпионаты мира по гандболу дважды: в 1993-м и 1997-м годах. Еще раз побеждала сборная СССР – в 1982 году.
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