AFP

Сборная России по гандболу победила Польшу на ЧМ

Сборная России по гандболу победила Польшу на ЧМ
Eurosport

41 мин. назад

Встреча в рамках группы А завершилась со счетом 24:20 в пользу российских мужчин.

Самым результативным в составе российской команды стал Дмитрий Ковалев, забивший 7 голов.

Сборная России с 4 очками занимает вторую позицию в группе, уступая французам 2 балла.

  • В первом туре Россия обыграла Японию, а во втором уступила Норвегии.
  • В следующем матче Россия сыграет с Францией, а Польша – с Японией.

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