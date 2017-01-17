AFP
Сборная России по гандболу победила Польшу на ЧМ
Встреча в рамках группы А завершилась со счетом 24:20 в пользу российских мужчин.
Самым результативным в составе российской команды стал Дмитрий Ковалев, забивший 7 голов.
Сборная России с 4 очками занимает вторую позицию в группе, уступая французам 2 балла.
- В первом туре Россия обыграла Японию, а во втором уступила Норвегии.
- В следующем матче Россия сыграет с Францией, а Польша – с Японией.
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