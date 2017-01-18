Гандболисты сборной России уступили Франции

Сборная России проиграла Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2017. Встреча группы А, прошедшая во вторник в Нанте, завершилась победой хозяев турнира – 35:24.

Матч практически не имел турнирного значения для российских спортсменов, которые заранее гарантировали себе место в плей-офф.

Итоговое место сборной в группе, от которого зависит соперник по 1/8 финала, определится в игре с командой Бразилии 19 января. Обе сборные имеют по 4 очка в активе и разыграют между собой третье место.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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