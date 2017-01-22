Сборная России по гандболу проиграла Словении в 1/8 финала ЧМ-2017

Сборная России с преимуществом завершила первый тайм (15:13), но при счете 18:18 пропустила 5 мячей подряд и так и не нагнала соперника.

По 5 голов у России забросили Даниил Шишкарев и Александр Деревень. 6 очков Словении принес Дарко Цингесар.

В четвертьфинале Словения сыграет с победителем пары Германия – Катар.

Турнир проходит на территории действующего чемпиона мира Франции.

Сборная России становилась чемпионом мира в 1993 и 1997 годах, взяла серебро в 1999 году, после чего не завоевывала медалей на протяжении 9 первенств мира.

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