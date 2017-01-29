AFP
Сборная Франции во второй раз подряд стала чемпионом мира
В решающем матче хозяева мирового первенства разобрались с Норвегией.
Финал прошел в Париже и завершился победой Франции – 32:26. Самым результативным гандболистом в составе чемпионов мира стал Никола Карабатич, забросивший 6 мячей.
У норвежцев 5 голов в свой актив записал Кент-Робин Туннесен.
- Франция выиграла чемпионат мира во второй подряд и в шестой раз в истории (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017).
- За последние 5 первенств мира лишь в 2013 году гегемонию Франции прервали испанцы.
- Норвегия впервые завоевала медали чемпионата мира.
- В матче за бронзу Словения обыграла Хорватию (31:30).
- Сборная России завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив словенцам.
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