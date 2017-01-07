Игра разума. Как студент Гарварда стал главным врагом букмекеров

Впервые текст был опубликован 12 сентября 2016 года.

Летним днем 98-го в дверь Патрика Вейча постучал огромный шкаф. У него было важное сообщение: «Завтра я приду еще раз, а ты передашь мне 70 тысяч фунтов. Или я сломаю тебе ноги. Вопросы есть?»

Вопросов у Патрика не было. Он понял, что зашел далеко и его жизнь больше не будет прежней. Бугая он знал. Более того, они были коллегами: оба работали на Майкла Табора – одного из самых известных букмекеров в Великобритании.

Еще в школе Патрик выделялся способностями к математике и поступил в Гарвард в 16 лет. Математическому уму хотелось больше занятий, чем предлагала образовательная программа одного из лучших учебных заведений мира, а желудку хотелось больше еды, чем позволяли переводы от родителей. В поисках решения проблем Патрик забрел на ипподром и заинтересовался ставками. Там, где рядовым человеком движет слепой азарт, Патрик увидел математику, а талантливая голова подсказала систему.

Вскоре Патрик понял, что куда лучше анализирует ситуацию в спокойной тихой обстановке, и начал платить по 5 фунтов в час друзьям, чтобы они размещали ставки на ипподроме по его указаниям. За два года затея выросла в бизнес, которой приносил около 10 тысяч фунтов в месяц. Новое увлечение настолько увлекло Патрика, что времени на конспекты совсем не осталось и он бросил Гарвард.

Слухи об успешных игроках разносятся быстро. Примерно в то же время на Патрика и вышел Майкл Табор. Он пригласил 18-летнего таланта к себе в контору, чтобы тот анализировал ставки и проверял линии в обмен, разумеется, на хорошее жалование и медстраховку. Главное правило: Патрику запрещалось ставить самому. Два года мистер Вейч честно соблюдал корпоративный кодекс, а потом поставил 20 тысяч фунтов на скакуна по кличке Синий Гоблин, который ничем, кроме клички, не выделялся, поэтому низко оценивался букмекерами. Ту гонку Синий Гоблин выиграл, а к Патрику на следующий день пришел огромный шкаф.

Он пришел и днем позже – как обещал, – только Патрика не застал. Великий математик не хотел сломанных ног, но еще меньше он хотел делиться честно выигранными деньгами, поэтому пустился в бега. Прятаться пришлось больше года – пока всех таких бугаев не пересажали в тюрьму за подсудные дела. Зато нашлось время переосмыслить жизнь.

Следующие восемь лет плохо спалось уже букмекерам – за это время Патрик выиграл более 10 млн долларов, порадовав себя за роскошным особняком на севере Англии, квартирой в Лондоне, личным вертолетом и парочкой Ferrari. Вейч долго отказывался делиться хоть какой-то информацией о своих методах, но в конце концов ответил на большинство вопросов в своей книге. Она вышла в 2010 году под громким названием «Враг номер один».

«Сейчас я стану богатым», – закричал обычный читатель, схватил 5 евро и побежал в книжный магазин в поисках двух-трех предложений, которые помогут ему купить шестой айфон уже через неделю. Через пару часов чтения новичок засыпал среди матриц и уравнений, а проснувшись, с разочарованием бросал книгу в мусорное ведро – никаких секретных методов узнать не удавалось.

Долгие годы Патрик Вейч проводил около 80 часов в неделю за анализом спортивных событий, сотни раз пересматривая записи скачек. На основании статистики он высчитывал собственные линии, а потом сравнивал их с букмекерскими. Решение ставить на определенную лошадь основывалось на уравнении, которое учитывало более 80 факторов. Вскоре после первых успехов конторы обратили на него внимание, а чуть позже перестали принимать его ставки. Тогда он построил систему ставок через агентов.

Агенты никогда не видели его лично и получали все указания в письмах, где шаги были расписаны: Патрик не поощряет инициативу и любит, чтобы все шло, как он задумал. Это походит на военную операцию, а себя без доли иронии Патрик в книге называет фельдмаршалом. Вейч, как и в университетские годы, не посещает ипподром – все необходимые вещи куда лучше видны в телетрансляциях, да и попадаться на глаза букмекеров ему не стоит.

«Это битва. Большинство букмекеров действуют хитро. Я поступал бы на их месте так же. Но в этом и заключается главный кайф – перехитрить того, кто думает, что он умнее тебя».

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