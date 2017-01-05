Аф Матмун победил в первом раунде

Сезон скачек в районе Перского залива постепенно входит в активное состояние и дарит нам все больше и больше интересных забегов. В отчетном старте приняло участие одиннадцать лошадей из четырех стран.

Первым на дистанции в тысячу шестьсот метров во главу гонки вырвался Аптаун Деннис Бой. На втором месте, идя бок о бок, расположились Манарк и Аф Матмун. Остальные участники находились в непосредственной близости, что подтверждалось постоянными попытками Бёрнинг Бриза побороться за место в тройке лидеров.

По прошествии двух третей дистанции Аптаун Деннис Бой был оттеснен преследователями, которые без устали взвинчивали темп. При выходе из заключительного поворота Манарк шел по дистанции первым, тогда как Аф Матмун уступал ему полкорпуса. Бёрнинг Бриз уступал Манарку немного более трёх корпусов.

Но уже к началу финишной прямой Аф Матмуну удалось по внешней стороне обойти конкурента и выйти на чистое первое место. Поразительным образом, он не только не растерял силы в результате активного участия в борьбе за лидерство, но и сумел за последующие двести метров пути развить свой успех, оторвавшись от ближайших преследователей на семь-восемь корпусов.

В итоге, затратив на прохождение пути 1:45.55 минуты, он заслуженно победил, опередив второго финишера на восемь с половиной корпусов. Манарк и Рб Бёрн долгое время шли параллельно, борясь за вторую строчку, но победил более свежий РБ Бёрн, сумевший вырвать преимущество в один корпус на последних метрах гонки.

Отстав еще на четыре с половиной корпуса, на четвертом месте финишировал Бон Байзер Де Фауст,а замкнул пятерку сильнейших на данном старте Аф Макайе.

Таким образом, конный фестиваль, традиционно проходящий в ОАЭ в это время года и длящийся аж до марта, стартовал с победы местной лошади, управлять которой выпало жокею Джиму Кроули. Также заметим, что тренер победителя Мусаба Аль-Мхеири не сумел отпраздновать двойной успех, ведь другой его воспитанник, Аламеер, также принимавший участие в гонке, стал лишь десятым.