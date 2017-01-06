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Сумильён отпраздновал победу на Мейдане

Сумильён отпраздновал победу на Мейдане
Beth Knox

6 ч. назад

Южноафриканский скакун Лайт зе Лайтс, выступавший под управлением Кристофа Сумильёна, добыл непростую победу на скачках Singlespiel Stakes, прошедших в этот четверг в Дубаи.

Шестая гонка дня на ипподроме Мейдан собрала у стартовой линии двенадцать участников, приехавших из пяти стран мира. В данном случае, представителей ОАЭ в стартовом протоколе не было. Общая длинна дистанции составила тысячу восемьсот метров.

По прошествии первых четырехсот метров, лидерство в гонке отошло к ирландцу Чемпионшипу, управляемому Колмом О’Доногью. В одной связке с ним шли южноафриканец Саншаавес Бернарда Файд’Херба и британец Сайлент Аттак Патрика Косгрэйва.

Тем не менее, говорить о каком-либо ощутимом преимуществе вышеупомянутой троицы не приходилось по той простой причине, что все без исключения участники шли плотной группой, и в любой момент расстановка сил могла поменяться кардинальным образом.

Соревнующиеся лошади стали повышать скорость на середине единственного поворота в гонке и совсем скоро это привело к важным результатам. Лайт зе Лайтс сумел отстоять за собой четвертую промежуточную позицию, создав, тем самым, отличный плацдарм для будущей атаки.

Последняя не заставила себя ждать, начавшись уже в момент выхода на финишную прямую. Еще за три сотни метров до желанной отметки Чемпионшип уверенно возглавлял гонку и понемногу увеличивал отрыв от преследователей, стремясь завоевать первое место.

Однако уже несколько секунд спустя в его преимуществе стали возникать сомнения, вызванные активностью Лайт зе Лайтса на внешнем радиусе. Подопечный Сумильёна набрал поразительную скорость и на глазах сокращал собственное отставание, все больше претендуя на победный результат.

За сотню метров до финиша у Чемпионшипа еще оставалось полкорпуса преимущества, но Лайт зе Лайтс выглядел свежее и продолжал давить. Примерно за тридцать-двадцать метров до финиша, южноафриканцу посчастливилось выйти вперед и пересечь финишную черту, имея шею преимущества. Его временной результат составил 01:48.12 минуты.

Чемпионшип остался на второй позиции, тогда как третьим по успешности в данной гонке был американец Ёрншоу, находившийся еще на три корпуса далее. Саншаавес завершил забег четвертым, находясь на два корпуса позади, а замыкал пятерку Эртиджаал, уступивший еще полкорпуса.

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