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Триумф Рашида Аль-Мазруи в гонке на выносливость

Триумф Рашида Аль-Мазруи в гонке на выносливость
Beth Knox

30 мин. назад

Рашид Аль-Мазруи, выступавший на лошади Раджас, представляющей конюшню M7 Endurance Stables, победил в ежегодной гонке на выносливость под названием HHShaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup, представленной Longines.

Субботняя гонка на сто шестьдесят километров собрала в Дубаи свыше двухсот шестидесяти участников из сорока стран мира.

Чемпион последних двух гонок, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, на этот раз не претендовал на повторение собственного достижения, а потому у многих из участников появилась двойная мотивация для борьбы за титул.

Всадникам предстояло преодолеть пять кругов, протяженность которых, соответственно, составляла сорок, дважды по тридцать пять, тридцать два и восемнадцать километров.

Дебютный круг остался за Лейлой Мохаммад Обаид Аль-Марзуки, выступавшей на Оджай Дентс де Лионе и представлявшей ОАЭ. Тем не менее, на второй круг она вышла второй, что было вызвано длительным временем отдыха ее лошади. Первым же на втором этапе стартовал Аль-Мазруки, тогда как замыкал тройку лидеров к этому времени Шейх Рашид бин Дальмук Аль Мактум, побеждавший на этой гонке в две тысячи четырнадцатом.

Лейла довольно скоро вернула себе лидерские позиции и победила на втором кругу, но данный успех имел свою горькую цену. Ветеринарный контроль запретил ее лошади продолжать участие, что автоматически выбило ее из числа участниц гонки. В сложившихся обстоятельствах первым зачтенным результатом после двух кругов смог похвастаться Хамад Обейд Рашид Аль-Кааби, бывший ранее шестым.

На третьем кругу Аль-Кааби снизил собственную скорость со средних 24.66 км/ч до 22.27 км/ч, но даже это не помогло его преследователям в борьбе за лидерство, что позволило Аль-Кааби остаться первым по прошествии ста десяти километров пути.

Помимо этого, отметим и отличные показатели аргентинца Магали Мендеса, выступавшего на Сапукае, которому удалось выйти на шестое место в гонке, в которой повальным преимуществом владели хозяева. Немалыми были и потери в составе участников – после трех кругов борьбу прекратило сто два всадника.

Четвертый круг стал местом славы для Абдуллы Ганима Аль-Марри, сумевшего выйти на первое место перед заключительным этапом. Аль-Кааби также находился в непосредственной близости, не позволяя конкурентам уйти в отрыв.

Но последняя часть гонки также внесла немало коррективов, приведя к финишу группу из четырех лидеров. Лишь один из данного числа сумел пройти ветеринарный контроль и им стал Рашид Аль-Мазруи, которому и отошли лавры победителя гонки. Победное время составило 06 часов 43 минуты и 27 секунд.

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