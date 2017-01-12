Трудовая Победа для Маллена

Ещё один четверг на ипподроме Мейдан в Дубаи, и ещё одна увлекательная гонка, на этот раз на тысячу двести метров. На старт вышло семь лошадей, представлявших Великобританию, США, а также Ирландию. Призовой фонд забега составил сто семьдесят пять тысяч американских долларов.

Активнее всех забег начал британец Дезерт Форс, сумевший с первых же метров дистанции опередить конкурентов как минимум на шаг. Тем не менее, через сто метров его догнал и обогнал Муарраб, также представляющий острова севернее Ла-Манша.

Данный дуэт лидировал последующие сотни метров, тогда как основная группа, возглавляемая Рейнальдозевизардом, дышала им в затылок, не давая уйти в отрыв.

За полкилометра до финиша визуально наилучшими шансами на победу располагал именно Муарраб, которому удалось оторваться от конкурентов на два с половиной корпуса. А вот со вторым местом всё было далеко не так однозначно.

Дезерт Форс продолжал цепляться за место, но вокруг него образовалось слишком много свободного пространства, что не могло долго длиться. По внутреннему радиусу его нагнал Уайльд Дьюд из США, а по внешней стороне атаковал Рейнальдозевизард.

Именно последний лучше использовал последующие двести метров пути, и сумел вырваться на вторую промежуточную позицию. Несмотря на все старания Пэта Смаллена, который находился в седле Уайльд Дьюда, его скакун не мог составить должную конкуренцию и продолжил борьбу уже за третье место.

Муарраб, руководимый Джимом Кроули, уверенно шёл по дистанции и вполне мог бы отпраздновать победу, не скажись усталость, полученная из-за ускорения на старте. Очное противостояние с Рейнальдозевизардом тянулось аж до отметки в пятьдесят метров до финиша, где и было проиграно неутомимому конкуренту.

Рейнальдозевизард ещё успел увеличить собственное преимущество до половины корпуса, что стало достаточным аргументом для его победы. На весь путь ему потребовалось 01:10.66 минуты.

Муарраб, уступив вышеупомянутую дистанцию, завершил забег вторым, а на третьем месте, ещё в четырёх с четвертью корпусах позади, оказался Уайльд Дьюд.