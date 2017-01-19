Чемпионшип Без Труда Побеждает в ОАЭ

Забег Группы 2 протяженностью в тысячу четыреста метров собрал на своём старте восемь участников, прибывших на ипподром Мейдан. Упомянутое расстояние не оставляло особых возможностей для раскачки, а потому спустя первых две сотни метров во главе забега оказался аргентинский конь Анаэробио, вплотную с которым шли Чемпионшип и Флэш Файр. Остальные участники не отставали более чем на полкорпуса.

Уже ко входу в первый и единственный поворот ситуация на беговой дорожке претерпела изменения, и во главе гонки оказался Чемпионшип, в корпусе от которого шёл турецкий Грэйсторм, а на третьей позиции располагался Анаэробио.

Поворот участники прошли без изменений и на финишную прямую выходили в том же порядке, что и были за шестьсот метров до того.

Колм О’Донохью, находившийся в седле Чемпионшипа, не только не растерял имеющегося преимущества, но и сумел нарастить отрыв от преследователей. За четыре сотни метров до финиша его разница с ближайшим конкурентом составляла уже два корпуса.

А вот за вторую позицию велась нешуточная борьба, солировали в которой Флэш Файр, Ноа Фром Гоа и Анаэробио. За сто метров до цели Анаэробио резко сдал позиции, тогда как двое других участников шли на одном уровне, не желая уступать друг другу призовое место.

О том, чтобы догнать Чемпионшипа, речи даже не шло, что становится полностью понятным после просмотра финишной статистики. Ирландский скакун затратил на вышеупомянутую дистанцию 01:22.82 минуты и сумел опередить ближайшего из конкурентов на три с половиной корпуса.

В итоге изнурительной и долгой борьбы, желанное второе место отошло к Флэш Файру, тогда как Ноа Фром Гоа был вынужден довольствоваться третьей строчкой. Разрыв между данными местами составил три четверти корпуса.

Хорошо стартовавший Анаэробио, по мере приближения к финишу, стал сильно сдавать и достиг цели лишь четвёртым, отстав ещё на два с половиной корпуса. Замыкать пятёрку лучших на этот раз выпало Дарк Эмеральду, расположившемуся четырьмя корпусами далее.