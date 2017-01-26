Al Rashidiya осталась за Промисинг Раном

На старт третьей по счету гонки дня на упомянутом ипподроме вышло семь лошадей, задачей которых являлось преодоление дистанции в тысячу 800 метров.

Начальные 300 метров прошли довольно активно и группа не распалась, в едином порыве преследуя лидера в лице Лайт Зе Лайтса. Ближе всего к нему находились Элит Экскалибур и Мистер Оуэн, тогда как Промисинг Ран держался на условном четвертом месте напару с Ферриером.

Ожидалось, что события начнут активно развиваться во время прохождения участниками поворота, но ничего принципиально важного не произошло, за исключением того факта, что лошади стали набирать скорость на выходе из данного отрезка.

Некое затишье перед бурей наблюдалось и на отрезке в 600–300 метров до финиша, но уже становилось понятно, что лидерство Лайт Зе Лайтса находится под большим сомнением. Элит Экскалибур и Мистер Оуэн вплотную приблизились к ведущему скакуну, тогда как Джим Кроули, находившийся в седле Промисинг Рана, вывел своего подопечного на внешний радиус с целью дальнейшей атаки.

За всеми этими событиями, осталось незамеченным перемещение Ёрншоу, который стал одним из главных претендентов на победу, выйдя на временное второе место. Увидев, что путь вперед закрыт, Промисинг Ран взял немного влево и сумел во время прохождения последующих двух сотен метров пути врезаться между Лайт Зе Лайтсом и Ёрншоу.

На заключительной стометровке Промисинг Ран вышел вперед и даже сумел создать небольшой задел, который в момент прохождения финишной черты составлял полкорпуса. Победное время равнялось 1 минуте и 49 секундам.

На втором месте завершил гонку Лайт Зе Лайтс, находившийся под руководством Кристофа Сумильёна. На третьей позиции, расположившись всего на шею дальше, финишировал Ёрншоу с Микаелем Барцалоной в седле. Четвертым по успешности оказался Элит Экскалибур Бернарда Фейд’Хербе, отставший от собственного предшественника на два корпуса. Замыкал пятерку лучших не хватавший звезд с неба Габриал, жокеем которого выступил Андреа Атцени.