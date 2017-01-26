Eurosport

Al Rashidiya осталась за Промисинг Раном

Al Rashidiya осталась за Промисинг Раном
Beth Knox

54 мин. назад

Промисинг Ран с незначительным отрывом выиграл в забеге Al Rashidiya Stakes.

На старт третьей по счету гонки дня на упомянутом ипподроме вышло семь лошадей, задачей которых являлось преодоление дистанции в тысячу 800 метров.

Начальные 300 метров прошли довольно активно и группа не распалась, в едином порыве преследуя лидера в лице Лайт Зе Лайтса. Ближе всего к нему находились Элит Экскалибур и Мистер Оуэн, тогда как Промисинг Ран держался на условном четвертом месте напару с Ферриером.

Ожидалось, что события начнут активно развиваться во время прохождения участниками поворота, но ничего принципиально важного не произошло, за исключением того факта, что лошади стали набирать скорость на выходе из данного отрезка.

Некое затишье перед бурей наблюдалось и на отрезке в 600–300 метров до финиша, но уже становилось понятно, что лидерство Лайт Зе Лайтса находится под большим сомнением. Элит Экскалибур и Мистер Оуэн вплотную приблизились к ведущему скакуну, тогда как Джим Кроули, находившийся в седле Промисинг Рана, вывел своего подопечного на внешний радиус с целью дальнейшей атаки.

За всеми этими событиями, осталось незамеченным перемещение Ёрншоу, который стал одним из главных претендентов на победу, выйдя на временное второе место. Увидев, что путь вперед закрыт, Промисинг Ран взял немного влево и сумел во время прохождения последующих двух сотен метров пути врезаться между Лайт Зе Лайтсом и Ёрншоу.

На заключительной стометровке Промисинг Ран вышел вперед и даже сумел создать небольшой задел, который в момент прохождения финишной черты составлял полкорпуса. Победное время равнялось 1 минуте и 49 секундам.

На втором месте завершил гонку Лайт Зе Лайтс, находившийся под руководством Кристофа Сумильёна. На третьей позиции, расположившись всего на шею дальше, финишировал Ёрншоу с Микаелем Барцалоной в седле. Четвертым по успешности оказался Элит Экскалибур Бернарда Фейд’Хербе, отставший от собственного предшественника на два корпуса. Замыкал пятерку лучших не хватавший звезд с неба Габриал, жокеем которого выступил Андреа Атцени.

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем

02:04
Популярные видео
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
11 165 просмотров7 ч
Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня
5 712 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться
1
Игра разума. Как студент Гарварда стал главным врагом букмекеров
2
Al Rashidiya осталась за Промисинг Раном
3
Рашид Аль-Мазруи выиграл гонку на выносливость
4
Амикус дожала соперниц на Рэндвике
5
Фрэнки Деттори: «Я принимал кокаин в минуту слабости»
6
Американец создал программу, с помощью которой выиграл на скачках 11 тысяч со ставки в 20 долларов
7
Чемпионшип победил в ОАЭ
8
Трех британских жокеев обвиняют в групповом изнасиловании 18-летней девушки
54 мин. назад
Al Rashidiya осталась за Промисинг Раном
20/01/2017 в 00:39
Чемпионшип победил в ОАЭ
13/01/2017 в 11:21
Ричард Маллен одержал трудовую победу в ОАЭ
08/01/2017 в 14:18
Рашид Аль-Мазруи выиграл гонку на выносливость
07/01/2017 в 15:00
Игра разума. Как студент Гарварда стал главным врагом букмекеров
06/01/2017 в 12:42
Сумильён отпраздновал победу на Мейдане
06/01/2017 в 00:32
Аф Матмун победил в первом раунде
18/12/2016 в 15:32
Мистер Пай победил на Гран-При в Мексике