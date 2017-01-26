Кроули добыл вторую победу за день

Пятая гонка дня в рамках непрекращающегося конного карнавала в Дубаи вызвала интерес у десяти участников, которые решили определить сильнейшего из своего числа на дистанции в тысячу шестьсот метров.

Не успел затихнуть стартовый сигнал, как Тахани вышел на первое место, спасаясь от нелёгкого жребия, отправившего его на десятые стартовый ворота. Конь Кристофа Сумильёна сумел сместиться в центр беговой дорожки и возглавить забег, покуда на его пути не было особых препятствий, которые могли бы сыграть решающую роль в развитии гонки.

Ближе всего к нему, отставая всего на корпус, разместились Вери Спешиал и Арабда, тогда как остальные участники были в двух и более корпусах позади лидера. После этого Муффри’Ха, управление которому доверили Патрику Косгрейву, взялся за обгон по внешней стороне ипподрома, но даже он не пытался торопить события, довольствуясь минимальным отставанием от Тахани при входе в поворот.

Никто из соревнующихся не решился на маневры на упомянутой кривой, но стоило лошадям выйти на финишную прямую, как Муффри’Ха стал бороться за первую позицию, наращивая скорость, а Арабда затеял атаку по внешней стороне беговой дорожки.

В данной ситуации, учитывая набегающих сзади участников, Вери Спешиал мог оказаться заблокированным позади дуэта лидеров, и единственным возможным выходом из ситуации стало смещение в сторону от перил с последующим ускорением.

Данное перемещение «отрезало» сразу троих преследователей и дало возможность самому Вери Спешиалу побороться за победу в гонке в момент, когда до ее завершения оставалось 300 метров.

Вдобавок к вышеописанным событиям, едва ли не под самыми трибунами стремительно разгонялся Сильвер Степ, который, складывалось подобное впечатление, был вполне способен занять первое место.

За 100 метров до желанной черты сразу четыре лошади могли вырывать победу, но свежее остальных был именно Вери Спешиал, окончивший забег со временем в 01:37.21 минуты. Уступив ему полкорпуса, на втором месте финишировал Опал Тиара, в последний момент ворвавшийся в группу лидеров. На третьей строчке, находясь ещё шеей далее, завершил гонку Муффри’Ха.