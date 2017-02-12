Саундтрек Начинает с Победы

Суббота в швейцарском Санкт-Морице ознаменовалась крайне любопытным событием – началом цикла так званных «белых гонок». Их исключительность заключается в том, что они проводятся на снегу, лежащем поверх одноименного замерзшего озера.

На старте дистанции в милю и один фурлонг оказалось восемь лошадей, чей возраст превышал четыре года. Не успел затихнуть стартовый сигнал, как немецкая Эрато и ирландская Синг Уиз Бесс вышли в лидеры, находясь практически на одном уровне друг с другом.

Ближайший преследователь находился в полутора корпусах позади. После небольшого локального противостояния, на третьем временном месте очутился Саундтрек, сопровождаемый Фабрино. Обе лошади прибыли из Ирландии. Остальные преследователи находились неподалёку и могли в любой момент вмешаться в гонку.

Первая часть пути прошла без особых изменений, участники лишь немного увеличивали или же, напротив, уменьшали разрывы, но последние не отыгрывали решающей роли. Главные события стали развиваться лишь в тот момент, когда до финиша оставалось менее шестисот метров.

Эрато и Синг Уиз Бесс заметно устали в борьбе со снегом, а потому позволили преследователям приблизиться к себе на минимальную дистанцию. Подобными подарками пренебрегать не принято, а потому вполне закономерно, что в атаку бросился Фабрино, вырвавшийся на внешний радиус.

Сперва создавалось впечатление, что ему удастся окончательно оформить за собой первое место, но тут «вторую передачу» включил Саундтрек, компанию которому весьма неожиданно составил местный Лос Серритос. Данная парочка сумела обойти Фабрино на дистанции, потратив на это две сотни метров, и провела заключительную стометровку в обоюдной бескомпромиссной борьбе.

Как бы там ни было, Саундтрек, выступавший под руководством жокея Даниэля Порку, сумел достичь цели первым, финишировав за 02:13.28 минуты. Лос Серритос уступил ему лишь шею и стал вторым на дистанции. Замыкать тройку, при отставании в пять корпусов, выпало всё тому же Фабрино.

На четвёртой позиции, по результатам забега, оказался Эддистоун Рок, находившийся ещё в трёх с половиной корпусах далее, а пятым стал Ред Хот Калипсо, уступивший предшественнику шею.