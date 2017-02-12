Бескомпромиссная Победа Нил Азиза в Санкт-Морице

Восемь лошадей оказались на старте гонки, общая протяженность которой составила тысячу шестьсот метров. Особой мотивацией являлось то, что именно в этом забеге разыгрывался наибольший призовой фонд дня, составивший тридцать восемь с половиной тысяч швейцарских франков.

Первым, кто проявил инициативу в состязании, оказался Алибаба дель Соль, примеривший на себя роль лидера, не успей участники гонки пройти и сотни метров пути. Тем не менее, Нил Азиз, в седле которого находился Янацек Вацлав, не позволил свежеиспеченному лидеру уйти в отрыв и принялся догонять Алибабу дель Соля.

Что же до других участников, то они находились на некотором отдалении, идя по дистанции не ближе чем в двух корпусах от ведущего дуэта.

К середине запланированного пути Нил Азиз сумел добиться своего, выйдя на первое место, и стал понемногу наращивать отрыв от заметно уступающего ему конкурента.

Совсем скоро, преследователи настигли недавнего лидера, и тот оказался связанной борьбой уже за второе место, тогда как Нил Азизу уже ничто не мешало во весь опор скакать в направлении финиша.

Атлет дель Соль, представляющий ту же конюшню, что и Алибаба дель Соль, сумел обойти своего «сослуживца» и вырваться на второе временное место, однако реальных шансов побороться за победу, как показало дальнейшее развитие событий, у него уже не было.

Не зная конкуренции, Нил Азиз безо всяких проблем пересёк финишную черту при 02:08.15 минутах на секундомере. Уступив ему целых пять корпусов, на втором месте завершил гонку Атлет дель Соль жокея Александра Пича. Третья ступенька отошла к уставшему Алибабе дель Солю, которым руководил Даниэль Порку, выигравший этим днём Гран При Longines. Отставание Алибабы составило три с половиной корпуса.

Четвёртую позицию итогового протокола закрепил за собой Нил Ашал, находившийся в полутора корпусах позади, а замыкал пятёрку лучших на данном забеге Нил Аламун, отставший ещё на три с половиной корпуса.