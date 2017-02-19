Первая Победа для Хеллоу Гудбай

Одна из первых гонок Fegentri в новом сезоне прошла в рамках серии забегов в Санкт-Моритце в это воскресенье. Пятерым участникам предстояло преодолеть дистанцию в две с половиной тысячи метров в борьбе за турнирные очки и десять тысяч швейцарских франков призовых.

Старт за бега вышел относительно спокойным, что вполне пояснялось длинною пути и ценою ошибки, которую допустить на снежном покрытии озера было весьма легко.

Первым возглавил гонку Салтас, в седле которого находился Эрик Поретц. В непосредственной близости находился и его напарник по конюшне Перувиан Энджел, управление которым доверили Томасу Гинехо. Находясь в полутора корпусах позади, за ними следовали Социопат Пабло Лаборде и Шерифос Эллота Ёгрена. Хеллоу Гудбай Фабриса Йиндржиха был последним на стартовом отрезке и поначалу никоим образом не проявлял собственных амбиций.

На протяжении всего первого круга значительных перестановок не было, и вся борьба заключалась исключительно в противостоянии Салтаса и Перувиан Энджела, который попеременно выходили во главу гонки, в зависимости от участка пути, который давал им преимущество на дистанции.

Ситуация изменилась коренным образом лишь на последнем кругу, когда Хеллоу Гудбай принялся резко ускоряться и вышел на третье временное место, а после и вовсе включился в борьбу за лидирующие позиции.

Салтас, затративший больше сил по пути, стал уступать в противостоянии и довольно скоро отошёл на второй план, тогда как Перувиан Энджел и Хеллоу Гудбай продолжали свою борьбу.

Напору последнего можно было позавидовать, ведь участники отлично знали возможности друг друга – все три лидера готовятся у одного тренера. Тем не менее, Хеллоу Гудбай сумел удивить собравшихся и на заключительной стометровке оторвался от своего преследователя на два с половиной корпуса, завершив своё выступление за 2:53.86 минуты.

Перувиан Энджел так и остался на второй позиции, тогда как Салтас достиг цели третьим, находясь ещё в двух корпусах далее. Четвёртым завершил забег Социопат, бывший в полутора корпусах далее, а замкнул итоговый протокол Шерифос, находившийся ещё на шесть корпусов дальше.