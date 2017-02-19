Блестящий Финиш от Холидей Энда Приносит Ему Победу на Гран-При

После долгого выступления жокеев-аматоров из Fegentri, на снегу замёрзшего озера появилось семь лошадей, перед которыми стояла задача как можно скорей преодолеть дистанцию в тысячу триста метров.

Принимая во внимание скоротечность пути, было понятно, что зрелищности данному забегу будет не занимать. Ожидания начали претворяться в реальность, стоило прозвучать стартовому сигналу.

С места в карьер начал Филу, за которым, не позволяя уйти в отрыв от остальных участников забега, устремился Футпринтинзесэнд. Пятеро других участников, включая Холидей Энда, держались на расстоянии в корпус-полтора позади, что также было вполне хорошей позицией для потенциальных атак.

При средней скорости в 57.63 км/ч, лошади продвигались в сторону финишной отметки, которая приближалась неимоверными темпами. Единственное, что ещё могло повлиять на развитие событий, это поворот, в который соревнующиеся как раз вошли.

Понимая, что другого подобного шанса не будет, Деннис Щирген, управлявший Холидей Эндом, увеличил скорость и стал нагонять лидирующую двойку по внешнему радиусу.

Если поначалу складывалось впечатление, что запаса прочности у Холидей Энда не хватит, то с выходом на финишную прямую этот конь стал вызывать у наблюдавшей публики прямо противоположные ощущения, на глазах превращаясь в одного из фаворитов забега.

Филу и Футпринтинзесэнд мешали друг другу и не смогли противопоставить что-нибудь дельное Холидей Энду, а потому он был на чистом первом месте уже за сто пятьдесят метров до финиша.

Остаток пути новоиспеченный лидер лишь наращивал отрыв и завершил забег с несомненным преимуществом в корпус и три четверти. При этом, он затратил на прохождение дистанции всего 1:21.21 минуты.

На второй позиции, по результатам продолжительной борьбы, финишировал Футпринтинзесэнд, который оторвался от Филу на шею. Четвёртым по успешности оказался Заррас, уступивший предшественнику сразу семь корпусов. Замыкал пятёрку в данной гонке Ганг Хо Джек, бывший двумя корпусами далее. На шестом и седьмом местах расположились, соответственно, Ферро Сенсейшн (плюс два корпуса) и Лунардо (плюс шея).