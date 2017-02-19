Идеальный Сторм

Наиболее желанная и ожидаемая гонка дня в курортном швейцарском городке состоялась послеобеденным воскресеньем при участии семи лошадей. Соревнующимся предстояло преодолеть дистанцию в тысячу восемьсот метров, призовой фонд которой составил восемнадцать тысяч швейцарских франков.

Первые метры пути себе в безоговорочный актив может записать Тэйк э Гесс именитого жокея Максима Гуйона. Именно ему удалось возглавить забег, потянув за собой всех остальных участников. Рядом с ним скакал Беррахри Денниса Щиргена и Слипинг Джаянт Рафаеля Лингга.

Последний, к слову, не остановился на достигнутом, и уже через сто пятьдесят метров после старта сумел выйти на чистую первую позицию, обойдя Тэйк э Гесс на половину корпуса. Что же до Ренни Сторма, в седле которого расположился Александр Питч, то он к тому времени держался в середине общей группы.

К моменту выхода из поворота, Слипинг Джаянт и Беррахри сбавили в скорости, тогда как Тэйк э Гесс шёл по дистанции ровно и вполне мог претендовать на общую победу. Единственным препятствием на пути к триумфу стала неожиданная активность Ренни Сторма, который принялся атаковать впереди идущих по внешнему радиусу беговой дорожки.

Подобная инициативность застала лидеров врасплох, и совсем скоро именно Ренни Сторм оказался на острие забега. Заключительные две сотни метров он прошёл в гордом одиночестве, лишь увеличивая отрыв от преследователей, и финишировал за 1:58.03 минуты.

Отстав на целых три корпуса, на втором месте завершил гонку Тэйк э Гесс, которого подобное развитие событий совершенно не обрадовало. Слипинг Джаянт, которого большинство успело списать со счетов, вопреки обстоятельствам обрел «второе дыхание» и сумел забронировать за собой третью строчку протокола, уступив собственному предшественнику шесть корпусов.

Беррахри не отставал от него, в результате чего, отстав всего на шею, оказался на четвёртой позиции. Замыкал же пятёрку сильнейших на этот раз Коминоль жокея Клемана Лорьё, который оказался на три с половиной корпуса позади Беррахри. Шестое место осталось за Арчи Пинком, а последним финишировал Эддистоун Рок.