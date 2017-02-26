Футпринтинзесэнд Удержал Победу в Санкт-Моритце

Первая гонка завершающего дня забегов по льду озера Санкт-Моритц в одноименном швейцарском городке протяженностью в тысячу триста метров собрала на старте девять лошадей. Последним было к чему стремиться, ведь призовой фонд составил тридцать тысяч швейцарских франков.

Первая часть дистанции ознаменовалась борьбой за первые места, ведь возможности для контратаки, впоследствии, практически не оставалось. Лучше иных данный отрезок пути удался Футпринтинхесэнду, жокеем которого выступал всемирно известный Кристоф Сумильён.

На втором месте оказался Филу, уже успевший заявить о себе на предыдущих гонках, а третьей на первых трёх сотнях метров оказалась Учителка Танца. Что же до основной группы, то она не сильно уступала, находясь примерно на корпус позади лидирующего трио.

Футпринтинзесэнд хорошо вошёл в гонку и уверенно лидировал, не позволяя преследователям обойти себя и всячески отсекая попытки манёвров в опасной близости. Единственным изменением, повлиявшим на ход гонки, стало продвижение вперёд Спешиал Сизона, который вышел на третье промежуточное место.

С выходом на финишную прямую участники лишь прибавили в скоростях и помчали вперёд что было сил. За сто пятьдесят метров до финиша случилось несчастье, которого никто не мог ожидать.

Находившийся позади Холидэйэнд споткнулся о трещину во льду и упал. Преследовавшие его Зарраз и Бумеранг Боб были слишком близко, чтобы успеть уклониться от нового препятствия и также оказались на ледяной глади, не сумев завершить забег.

Тем временем, Футпринтинзесэнд добрался до финиша, сумев устоять под напором Спешиал Сизона, проводившего на удивление мощную атаку. Победное время составило 1:19.67 минуты. Спешиал Сизон, уступив шею, закончил на втором месте.

Третьим по успешности оказался Филу, отставший на три корпуса, а на четвёртой позиции расположился Ганг Хоу Джэк, отставший ещё на шею. Замыкала пятёрку сильнейших Учителка Танца с гандикапом в четыре корпуса от предшественника.

После обследования причин вышеупомянутого инцидента, было обнаружено, что виною всему стал высокий уровень воды, который привёл к трещинам на льду. По данной причине, дальнейшие гонки дня были отменены.