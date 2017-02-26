Блистательная Атака Неореализма Приносит Ему Победу в Накаяме

Одиннадцать первоклассных лошадей приняли участие в гонке Группы 2, прошедшей в это воскресенье, которая растянулась на дистанцию в тысячу восемьсот метров.

Легко преодолев начальные метры пути, на первый поворот в качестве лидера вошёл Логотайп, в корпусе от которого находился Курир Кайзер, а ещё немного далее – Неореализм.

На первом километре пути основная борьба велась внутри четвёрки лидеров, в которую, помимо вышеупомянутых лошадей, также входил Майнер Милано. Именно он отважился на обгон и был успешен в своих начинаниях, выйдя в лидеры в тот момент, когда середина пути осталась за спиной.

Неореализм, управляемый Мирко Демурой, не отставал, чтобы не терять шансов на общий успех. Логотайп же держался на корпус позади, оставаясь третьим.

При подобном взаиморасположении участники вошли в завершающий поворот. На выходе же из данного элемента активнее прочих проявил себя Логотайп, понимавший, что именно в тот момент у него появлялись шансы на победу.

Обогнав лидера по внешнему радиусу и зажав того у перил, подопечный Цуйоши Танаки вышел на первую промежуточную позицию и направился в сторону финишной черты, перед которой лежало лишь открытое пространство.

Сам того не желая, своим предыдущим манёвром Логотайп освободил множество пространства на внешнем радиусе ипподрома. Со стороны же Неореализма, который всё так же оставался в лидирующей группе, не воспользоваться подобным подарком было бы преступлением.

Каштанового цвета скакун легко обогнал подуставшего Логотайпа и первым достиг цели, справившись за 1:47.6 минуты. Уступив ему три четверти корпуса, вторым стал Сакура Эмперойр, которому также удался образцовый финишный спринт, но не хватило места для большего.

Логотайп, несмотря на все свои попытки, сумел завершить забег лишь на третьем месте, находясь ещё в половине корпуса позади. Четвёртым же финишировал Амбишис, отставший от предшественника на шею. Замыкал пятёрку в столь плотной группе Вивлос, который проиграл ещё половину корпуса. Он, к слову, был наиболее молодым, всего четыре года, участником гонки, тогда как иные лошади, в большинстве своём, достигли шести-семи лет.