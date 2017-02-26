Конь Маллена Побеждает на Emirates Colts Classic

Двенадцать скакунов вышли на старт забега на классических тысячу шестьсот метров, который в этом году обошёлся без гостей из-за границы.

Наиболее резвым на стартовых метрах дистанции проявил себя Махфуз ведомый жокеем Тэдхом О’Ши. Он захватил лидерство, но не сумел нарастить хоть сколь-нибудь значимого преимущества над вторым Аф Мейхером Кристофера Хейза, находившегося в половине корпуса далее. Аф Аль Санджанджле обосновался в общей группе, которая на первом повороте солидно растянулась.

Троица лидеров, также включавшая Аф Ятрока, поначалу ушла в отрыв, но жокеям пришлось в буквальном смысле попридержать лошадей, чтобы те не выдохлись раньше времени. Общая группа, не сбавлявшая скорости, сумела приблизиться к ним, и находившийся на её острие Аф Аль Санджанджле оказался всего в корпусе от третьего соревнующегося.

На втором повороте скорости стали нарастать и долгое время лидировавший Махфуз стал пропускать конкурентов вперёд, будучи не в силах конкурировать. Аф Аль Санджанджле решил попытать счастья на внешнем радиусе и начал ускоряться с прицелом на инерция при выходе на финишную прямую.

Последняя принесла ему успех и застигнутые врасплох лидеры ничего не смогли противопоставить коню Ричарда Маллена, на всех парах мчащемуся в направлении финиша. Несколькими секундами спустя, когда были преодолены заключительные двести метров, Аф Аль Санджанджле финишировал со временем в 1:44.86 минуты.

Аф Ятрок, несмотря на все старания Антонио Фресу, который чрезмерно много использовал кнут, был лишь вторым, уступив два с половиной корпуса. Аф Мейхер, находясь всего на шею дальше, окончил дистанцию на третьем месте.

Сила лидеров отлично прослеживается на примере разрыва между третьим и четвёртым местами, составившим семь с четвертью корпусов. Именно на столько отстал от своего предшественника Аль Тирьяк Сэма Хитчкотта. Замыкал пятёрку лучших Хавафез Джеральда Авранча, расположившийся далее на два и три четверти корпуса. Махфуз, долгое время лидировавший в гонке, сумел достичь цели лишь шестым по счёту.