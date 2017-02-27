С 1907-го на замерзшем озере Граубюнден проводятся ежегодные скачки «Белый дерн Санкт-Морица», которые посещают более 30 тысяч человек. Это одно из наиболее значимых спортивных и социальных зимних событий в Швейцарии.

В этом году Longines организовал двухнедельное мероприятие, с событиями которого можно будет ознакомиться в программе Horse Excellence на телеканале Eurosport 1 во вторник.

Видео - Гонка недели Longines: «Белый дерн Санкт-Морица» 01:23

Смотреть Eurosport и гонки всех этих прекрасных лошадей

Канал в телеграме, у которого тоже когда-нибудь будет 100-летняя история