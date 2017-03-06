Сиктис Сонг Приносит Аргентине Победу на Longines Gran Premio Latinoamericano

Отчётная гонка, ставшая уже тридцать второй в серии, прошла в воскресенье в чилийском клубе Вальпараисо. На старт забега с призовыми в девяносто тысяч долларов США вышло шестнадцать лошадей, которым предстояло преодолеть отрезок в две тысячи четыреста метров.

На начальном отрезке практически мгновенно сформировалась группа лидеров, состоявшая из Калифорния Уана, Кодиак Бойя и Фулл оф Лака. Стоит сразу отметить, что данному трио не удалось создать сколь-нибудь значимый отрыв от преследователей. Помимо того, они крайне непривычно скакали по всей ширине дорожки, оставляя много пространства для конкурентов.

К выходу из первого поворота, Калифорния Уан находился во главе забега, сопровождаемый Ганди Ди Джобом. В полутора корпусах за последним шёл Биг Дэдди, опережавший основную группу, по меньшей мере, ещё на корпус.

Середина пути не ознаменовалась значительными изменениями и соревнующиеся оставались на своих местах, не пытаясь ускорить естественный ход событий. Впрочем, стоило лошадям достичь входа во второй поворот, как группа стала уплотняться, что почти полностью уравнивало шансы при выходе из виража.

Словно подтверждая вышеописанное, сразу десять участников забега оказались на одной линии при выходе на финишную прямую. Находясь несколько позади, Сикстис Сонг, управляемый Хуаном Вильягрой, сумел «проскользнуть» между впереди скачущими соперниками и показать свои лучшие скорости на заключительных метрах дистанции.

Несмотря на все старания, другие участники гонки так и не сумели догнать его, позволив аргентинскому скакуну занять первое место при времени в 2:24.88 минуты.

Преимущество Сикстис Сонга становится очевидным при взгляде на итоговый протокол, где значится его отрыв от второго финишёра Тинку в два с четвертью корпуса. Фулл оф Лак, бывший ещё на три целых и три четверти корпуса дальше, завершил забег на третьей строчке.

Четвёртым по успешности оказался Дип Энд, отставший от предшественника на три четверти корпуса. Замыкать же пятёрку сильнейших в наиболее престижной гонке региона Кодиак Бой, бывший на шею позади.