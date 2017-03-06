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Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»

Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»
Longines

1 час назад

В 2017 году соревнования пройдут в Чили.

На этот раз гонка недели Longines – это «Longines Гран Премио Латиноамерикано». Это кочующее соревнование ежегодно проводится в новой стране Латинской Америки и является самым важным международным соревнованем Группы 1 в конном спорте на этой части света.

Видео - Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»

01:23

Призовой фонд турнира в 500 000 долларов соберет вместе 16 участников на 1,5 милях трассы спортивного клуба Вальпараизо в Винья-дель-Мар, Чили. У вас есть возможность проследить за гонкой недели Longines в полном объеме в шоу Horse Excellence, которое выйдет вечером в субботу 7 марта.

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Видео - Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»

01:23
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