Eurosport
Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»
Партнерский материал
В 2017 году соревнования пройдут в Чили.
На этот раз гонка недели Longines – это «Longines Гран Премио Латиноамерикано». Это кочующее соревнование ежегодно проводится в новой стране Латинской Америки и является самым важным международным соревнованем Группы 1 в конном спорте на этой части света.
Призовой фонд турнира в 500 000 долларов соберет вместе 16 участников на 1,5 милях трассы спортивного клуба Вальпараизо в Винья-дель-Мар, Чили. У вас есть возможность проследить за гонкой недели Longines в полном объеме в шоу Horse Excellence, которое выйдет вечером в субботу 7 марта.
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