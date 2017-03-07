Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано». Это соревнование проходит ежегодно в различных частях Латинской Америки и является самой важной скачкой в международной Группе 1. В 2017-м 500 тысяч долларов разыграют 16 спортсменов, которые пройдут дистанцию в полмили на территории Чили. Увлекательное зрелище можно посмотреть в полном объеме на Eurosport 1.

Видео - Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано» 01:23

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