Eurosport
Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»
Партнерский материал
В 2017 году соревнования пройдут в Чили.
Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано». Это соревнование проходит ежегодно в различных частях Латинской Америки и является самой важной скачкой в международной Группе 1. В 2017-м 500 тысяч долларов разыграют 16 спортсменов, которые пройдут дистанцию в полмили на территории Чили. Увлекательное зрелище можно посмотреть в полном объеме на Eurosport 1.
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