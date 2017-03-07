Eurosport

Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»

Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»
Longines

1 час назад

В 2017 году соревнования пройдут в Чили.

Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано». Это соревнование проходит ежегодно в различных частях Латинской Америки и является самой важной скачкой в международной Группе 1. В 2017-м 500 тысяч долларов разыграют 16 спортсменов, которые пройдут дистанцию в полмили на территории Чили. Увлекательное зрелище можно посмотреть в полном объеме на Eurosport 1.

Видео - Гонка недели Longines: «Гран Премио Латиноамерикано»

01:23

Больше историй про лошадок в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Оттава» и «Бостон» впрыснули в зрителей инъекцию из 6 крутых шайб

02:06
Популярные видео
Watts 7 Short Version
 25 просмотров5 ч
Овечкин не разрушил безголевое проклятие и внезапно проиграл «Далласу»
 373 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться