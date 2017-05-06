Абель Тасман победила в Кентукки

Первоклассная гонка на ипподроме Черчил Даунс в США собрала компанию из 14 лошадей. Хозяева каждой претендовали на призовые, общая сумма которых достигала миллиона долларов.

Дистанцию в милю и одну восьмую не являлась чем-то необыкновенным даже при подобном количестве лошадей, но проливные дожди, превратившие покрытие ипподрома в болото, определенно внесли интригу.

При сложившихся обстоятельствах наиболее активными на стартовом отрезке пути проявили себя Парадайз Вудс и Мисс Скай Ворриор: они выбились в лидеры и создали себе преимущество в 2,5 корпуса.

Одновременно с этим Абель Тасман с жокеем Майком Смитом в седле, к удивлению многих, находилась на последней, 14-й, позиции. Кобыла была второй на аналогичной гонке в Санта Аните 8 апреля и уже имела опыт побед на высшем уровне.

После половины пути Парадайз Вудс и Мисс Скай Ворриор удерживали лидерство с отрывом в два корпуса от Фаррел, шедшей на третьей позиции. Последняя, в свою очередь, опережала основную группу еще на три корпуса. Разрыв между первой и четвертой лошадью при входе на второй поворот превысил пять корпусов и оставлял мало шансов на победу для членов общей группы.

И тут произошло чудо. Иными словами сложно описать тот рывок Абель Тасман на завершающем отрезке дистанции. Проходя поворот, она сместилась на внешний радиус и стала обгонять конкуренток одну за другой.

Атака продолжилась на финишной прямой, и за один фурлонг до завершения Абель вышла в лидеры, легко разделавшись в подуставшими Парадайз Вудс и Мисс Скай Ворриор.

Контратака Дэдис Лил Дарлинг не принесла успеха и позволила Абель Тасман отпраздновать победу при итоговом времени в 1 минуту 51,62 секунды. Дэдис Лил Дарлинг стала второй, уступив корпус с четвертью, а замкнула тройку Локдаун.