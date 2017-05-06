Eurosport

Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

Гонка недели Longines – Kentucky Oaks
Longines

10 ч. назад

Сегодня в рамках гонки недели Longines состоялся Longines Kentucky Oaks. Американский «Премьер» – самая дорогая гонка последних трех лет.

Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Oaks. После долгого пути издалека лошадь Абель Тасман приехала, чтобы выиграть 143-ю по счету гонку Kentucky Oaks. Вместе с жокеем Майком Смитом она одержала победу. Триумф на этой гонке стал вторым в карьере Смита.

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
  • Kentucky Oaks – главная и самая прибыльная гонка Америки для трехлетних скакунов.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 323 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 064 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться