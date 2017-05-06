Eurosport
Гонка недели Longines – Kentucky Oaks
Партнерский материал
Сегодня в рамках гонки недели Longines состоялся Longines Kentucky Oaks. Американский «Премьер» – самая дорогая гонка последних трех лет.
Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Oaks. После долгого пути издалека лошадь Абель Тасман приехала, чтобы выиграть 143-ю по счету гонку Kentucky Oaks. Вместе с жокеем Майком Смитом она одержала победу. Триумф на этой гонке стал вторым в карьере Смита.
- Kentucky Oaks – главная и самая прибыльная гонка Америки для трехлетних скакунов.
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