Рока Рохо Ожидаемо Побеждает на Churchill Distaff Turf Mile

Упомянутый забег стал второй гонкой дня на ипподроме Черчил Даунс в американском Кентукки и предполагал участие кобыл возрастом от четырех лет и более. Участницам предстояло преодолеть дистанцию в одну милю ровно в надежде разделить призовые общим размером в триста тысяч долларов США.

На старт гонки Группы 2 вышло семь участниц, среди которых роль главного фаворита примерила на себя именно Рока Рохо, значительно прибавившая в шансах после отказа Мисс Темпл Сити.

Мокрый грунт беговой дорожки, который, несмотря ни на что, был признан пригодным для забега, создавал определенные трудности участницам. Тем не менее, на старте пути наиболее активно себя проявила четырёхлетняя Гармонайз, взявшая инициативу в свои руки. Позади нее, уступая около корпуса, шла пара в составе Рока Рохи и Белив ин Берти.

Впрочем, уже к первому повороту расстановка сил значительно изменилась, что вылилось в лидерство Белив ин Берти, за которой неустанно следовала Рока Роха, тогда как Миссисипи Дельта была третьей.

С выходом на финишную прямую, Флоран Жеро, выступавший жокеем Рока Рохи, подвел свою подопечную максимально близко к лидеру и принялся атаковать, прижимая впереди идущую лошадь к перилам.

Белив ин Берти, руководимая Шоном Бриджмоэном, не собиралась сдаваться и продолжала удерживать высокие скорости, полностью игнорируя сложное покрытие беговой дорожки. Как результат, заключительный участок пути данный дуэт провел полностью неразлучно, но Рока Роха всё же сумела опередить соперницу на голову в момент достижения финишной черты. При этом, её время составило 01:37.53 минуты.

Белив ин Берти так и осталась второй, опередив на три с четвертью корпуса Линду. На четвёртом месте, находясь на шею дальше, оказалась Миссисипи Дельта, тогда как замыкать пятёрку выпало Прайз Эксибит.

«Она хорошо тренировалась», – утверждает тренер победительницы Чэд Браун. – «Мы знали, что мягкое покрытие ей по плечу. Она сумела опередить по-настоящему хорошую лошадь, а потому мы с перспективой смотрим на участие в гонках Группы 1».