Kentucky Derby: грязь, тактика и победа Олвэйз Дриминг

Два десятка трёхлетних лошадей должны были преодолеть дистанцию в милю и два фурлонга по откровенно не лучшему грунтовому покрытию, обильно обмытому дождями, которые не утихали в данной местности вот уже несколько дней. Впрочем, призовые в размере двух миллионов долларов с лихвой покрывали все возможные затраты и риски.

Никто из участников не сумел показать себя безусловным лидером на начальном отрезке дистанции, но перед вхождением в поворот, легкое преимущество обозначил Стэйт оф Онор, опережавший ближайших преследователей на половину корпуса.

Олвэйз Дриминг пытался держаться вблизи, понемногу набирая ход у перил, а Бэттл оф Мидуэй шёл по дистанции третьим, уступая лидеру около корпуса.

Участники хорошо вошли в ритм и шаг за шагом преодолевали сопротивление вязкого грунта, не меняя, при этом, собственных позиций. Единственной перестановкой, случившейся к середине пути, стало продвижение вперёд Бэттл оф Мидуэйя, который теперь шел на равных со Стэйт оф Онором, разделяя временное лидерство в забеге.

При входе в заключительный поворот Олвэйз Дриминг, ведомый жокеем Джоном Веласкесом, неожиданно атаковал, не став дожидаться выхода на финишную прямую. Первыми, кто устремился за ним вдогонку, стал Бэттл оф Мидуэй и Айриш Уор Край, тогда как другие участники отставали уже, как минимум, на четыре-пять корпусов и практически выбыли из игры.

С выходом на финишную прямую события стали и вовсе прозаичными, так как решающим фактором стало состояние беговой дорожки. Находясь впереди, Олвэйз Дриминг смог разглядеть ситуацию и выбрать путь у перил, где земля была относительно твёрдой, тогда как преследователи, веером рассыпавшиеся по всей ширине дорожки, увязли в разбитом во время предшествовавших забегов грунте.

Не встретив никакого сопротивления, скакун Веласкеса спокойно дошёл до финиша, показав время в 2:03.59 минуты. На второй позиции, переборов грязевые проблемы, сумел финишировать Лукинг эт Ли, находившийся на два и три четверти корпуса далее. Замыкал тройку сильнейших Бэттл оф Мидуэй, отставший ещё на пять корпусов.