Eurosport
Гонка недели Longines – Kentucky Derby
Партнерский материал
Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Derby, которая известна также под названием «захватывающие две минуты спорта».
Олуэйс Дриминг сделал все для победы на Kentucky Derby. Тренер Тодд Плетчер и жокей Джон Веласкес одержали по второй победе в этой гонке, но впервые в одной команде. Не пропустите полное освещение гонки во вторник на Eurosport 1.
- В гонке приняли участие 20 пар лошадей и наездников.
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