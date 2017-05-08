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Гонка недели Longines – Kentucky Derby

Гонка недели Longines – Kentucky Derby
Longines

4 ч. назад

Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Derby, которая известна также под названием «захватывающие две минуты спорта».

Олуэйс Дриминг сделал все для победы на Kentucky Derby. Тренер Тодд Плетчер и жокей Джон Веласкес одержали по второй победе в этой гонке, но впервые в одной команде. Не пропустите полное освещение гонки во вторник на Eurosport 1.

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Derby

01:23
  • В гонке приняли участие 20 пар лошадей и наездников.

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