Клауд Компьютинг Побеждает на Preakness Stakes

Гонка Группы 1 с призовыми в полтора миллиона американских долларов состоялась вечером субботы на ипподроме Пимлико, что стало сто сорок вторым случаем ее проведения. На старт дистанции, протяженность которой составляла милю и три шестнадцатых, вышло десять участников возрастом в три года.

Лучше остальных дебютный фурлонг удался Олвэйз Дримингу жокея Джона Веласкеса и Классик Эмпайру под управлением Жульена Лепаро. К моменту входа в поворот им удалось создать отрыв в два корпуса от Клауд Компьютинга, шедшего на третьем месте.

Пройдя половину дистанции за 46.81 секунды, лидеры не допускали изменений в собственном построении. Впереди по-прежнему держались Олвэйз Дриминг с Классик Эмпайром, позади них, уступая все те же два корпуса, Клауд Компьютинг и Терм оф Арт, а еще на два корпуса дальше – идущий пятым Конкест Мо Мани.

К середине второго поворота основная группа стала набирать скорости и приближаться к лидерам, в среде которых также возросло напряжение. Классик Эмпайр принялся атаковать и сумел выйти на первое место, но, к своему несчастью, не сумел обеспечить достаточный отрыв от преследователей.

При выходе на финишную прямую участники «рассыпались» по всей ширине дорожки и принялись, что было сил, бороться с рыхлым грунтом под ногами, пытаясь набрать в скорости. В сложившихся условиях, Классик Эмпайр удерживал лидерство, даже увеличив отрыв до трех корпусов, но по внешнему радиусу, преодолев сопротивление Конкеста Мо Мани, набирал ход Клауд Компьютинг.

Когда же до финиша оставалась не более полусотни футов, Клауд Компьютинг сумел достичь лидера и некоторое непродолжительное время они шли голова к голове, закручивая интригу до невозможности.

И все же, дала о себе знать усталость Классик Эмпайра, который перед самой финишной лентой пропустил соперника вперед. Клауд Компьютинг, затратив на прохождение пути 1:55.98 минуты, победил, оторвавшись от Классик Эмпайра на голову. Последний же, в свою очередь, опередил на четыре и три четверти корпуса Синиор Инвестмента, в седле которого расположился Чэннинг Хилл.