Longines Dixie Покоряется Уорлд Аппровалу

Гонка Группы 2, с призовыми четверть миллиона долларов, состоялась вечером в субботу на известнейшем балтиморском ипподроме, и собрала в стартовом протоколе десять лошадей-участниц возрастом от трех лет.

Старт пути протяженностью в милю и одну шестнадцатую вышел довольно активным и позволил Секьюрити Риску, начинавшему с первых ворот, воспользоваться имеющимся преимуществом и выйти вперед. Не обошлось и без конкуренции за ведущую позицию – Уорлд Аппровал, шедший в середине, сумел пробиться вперед и составить лидеру пару перед заходом на первый поворот.

Несмотря на все старания, оторваться от преследователей вышеописанному дуэту не удалось и члены общей группы, ближайшими из которых были Проджектед и Уан Мин Мэн, буквально дышали в затылок.

Если к середине пути темп хода участников упал едва ли не до ноля, то при прохождении второго поворота он, напротив, возрастал с каждым шагом лошадей, и при выходе из виража Уорлд Аппровал, скакавший под управлением Жульена Лепаро, предпринял успешную атаку, сумев, словно стоячего, обогнать Секьюрити Риска и выйти в единоличные лидеры.

В попытке спасти положение, Проджектед Джоэля Розарио и Блэктайп Хосе Ортиса друг за другом прошли по той же траектории и включились в погоню, пытаясь, во что бы то ни стало, настичь Уорлд Аппровала.

Данные попытки не увенчались успехом, и подопечный Лепаро спокойно завершил гонку на первом месте, зафиксировав на табло время в 1:42.15 минуты. Его отрыв от Проджектеда, финишировавшего вторым, составил два с четвертью корпуса. Уступив аналогичный отрывок, на третьей позиции путь завершил Блэктайп. Четвертым, находясь в корпусе с четвертью позади, стал Катапульт Хавьера Кастеляно, а замыкал пятерку Ток-шоу Мэн жокея Тревора МакКарти.

«Это прекрасный конь и мы прошли безупречную гонку сегодня – идеальную в любом случае», – делится эмоциями Лепаро. – «Покрытие было хорошим для него и скорости не были запредельными, а потому нашим планом было оставаться в борьбе и попросту расслабиться. Когда до финиша оставалось три восьмых пути, он стал немного прибавлять».