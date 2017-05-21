Соул Стирринг Становится Первым на Yushun Himba

Воскресная гонка Группы 1 для трехлетних лошадей собрала на старте восемнадцать участников, в задачу которым вменялось преодоление дистанции в две тысячи четыреста метров.

Лучше всех на стартовом участке пути с ситуацией разобрались Флоулесс Мэджик, Соул Стирринг и Мисс Пантере, которые воспользовались началом со средних ворот, чтобы захватить лидерство в забеге.

Большого преимущества лидеры не создали, позволяя преследователям идти максимально близко (с отставанием от корпуса) позади себя. Во много, это объяснялось сравнительно большой продолжительностью дистанции и нежеланием кого-то из участников раньше времени отдавать все свои силы. Единственной важной перестановкой в передовом трио стала замена Соул Стиринга, ушедшего немного назад, на Ямакацу Грэйс.

При прохождении заключительного поворота вышеупомянутая четверка шла плечом к плечу и, по сути своей, создала стену, которую попросту не могли обойти преследователи.

В начала финишной прямой Флоулесс Мэджик принялась наращивать скорости, но быстро выдохлась и была вынуждена сдать позиции под напором конкурентов. Скакавший рядом Соул Стирринг сперва выдвинулся вперед, но через считанные секунды был обогнан Модзу Катчаном. В это же время у перил набирал скорость Деирдре, а из глубины общей группы прорывался Адмайр Мияби.

Во всей этой неразберихе Кристоф Лемар, управлявший Соул Стиррингом, решил полностью отпустить своего подопечного и дать тому выйти на максимальные скорости. Задумка была успешной, и в скором времени Соул Стиринг вновь оказался во главе гонки, на глазах уменьшая расстояние до финишной черты.

Его конкуренты, несмотря на все старания, так и не смогли изменить положение вещей, и были вынуждены капитулировать. Затратив на прохождение пути 2:24.1 минуты, Соул Стиринг отпраздновал победу с отрывом от Модзу Катчана на корпус и три четверти. На третьей позиции забег завершил Адмайр Мияби, уступивший еще два с половиной корпуса. Четвертым цели достиг бывший на голову далее Деирдре, а замыкать пятерку лучших выпало Лис Грасьё, бывшему еще в трех четвертях корпуса позади.