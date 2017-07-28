Он Хер Тоус выдержал натиск и победил

Забег первого класса на одном из наиболее именитых ипподромов Англии привлек внимание десяти кобыл старше трех лет. Сама гонка стала своеобразным разогревом перед главными событиями недели, которые пройдут уже в субботу.

Старт дистанции в одну милю стал неожиданно динамичным и на это были свои причины. Тисбатэдрим, выступавшая с жокеем Сильвестром де Соузой в седле, в результате жеребьевки оказалась на дальних воротах, что никак не способствовало повышению ее шансов на успех. Под влиянием обстоятельств, де Соуза пустил свою лошадь с места в карьер и в скором времени сумел захватить лидерство.

В числе их ближайших преследователей оказались Он Хер Тоус, руководимая Джо Фэннингом, и Пируэт, доверенная Роберту Уинстону. Другие же участницы, находясь относительно недалеко, в серьезную борьбу не вступали и были больше сосредоточены на противостоянии внутри собственной группы.

Статус-кво оставался неизменным на протяжении довольно долгого времени – даже после выхода из поворота борьба за преимущество на финишной прямой началась не сразу. Тем не менее, скорости закономерно возрастали и достигли своего апогея за два фурлонга до итоговой черты, когда Тисбатэдрим была оттеснена преследовательницами назад.

Следует отдать должное де Соузе, он пытался сопротивляться на протяжении еще одного фурлонга, но запаса сил его подопечной явно не хватало. Пируэт пыталась было очертить собственные притязания на первое место, но была вынуждена капитулировать под натиском Он Хер Тоус.

Последняя же сумела вырваться в единоличные лидеры исключительно на завершающих метрах пути и финишировать со временем в 1:43.87 минуты с преимуществом в полкорпуса над преследовательницами.

Весьма неожиданно за второе место также развернулась борьба, ведь Тисбатэдрим обрела «второе дыхание», что явно не шло на пользу показателям Пируэт. Как бы там ни было, лошадь Уинстона сумела удержаться на второй строчке и опередить Тисбатэдрим на шею.

Четвертой по счету к финишу пришла Урабн Фокс, уступившая еще на половину корпуса, а замыкала пятерку Миттенс, проигравшая предшественнице голову.