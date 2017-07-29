Нялети вдруг победил на Аскоте

Монаршеский уик-энд порадовал любителей скачек разнообразной программой, которая начиналась с забега на шесть фурлонгов для кобыл в возрасте двух лет.

Старт выдался более чем активным, и шустрее остальных на первом фурлонге оказалась Ребел Ассаулт, в седле которой расположился Дэвид Проберт. Она начала с четвертых ворот и не встретила особых препятствий на пути к лидерству в забеге.

Тем не менее, остаться наедине Ребел Ассаулт не посчастливилось, ведь в непосредственной близости к ней скакала Нялети жокея Райана Мура, а еще на полкорпуса далее расположилась Дэнс Дива, руководство которой доверили Полу Ханагану.

Остальные лошади находились примерно в корпусе позади и не создавали угрозы лидирующему трио, которое, в свою очередь, легко удерживало созданный ранее отрыв.

Вторую треть дистанции Ребел Ассаулт и Нялети шли практически на одном уровне, делая ставку на выносливость, умноженную на сумасшедшие скорости. Дэнс Дива, по-прежнему, была на полкорпуса позади, но и не отставала.

Казалось, что судьба первого места будет решаться уже на ленточке, но за фурлонг до завершения произошло необъяснимое. Ребел Ассаулт практически остановилась и позволила Нялети уйти в отрыв и, фактически, обеспечить себе победу.

Спустя считанные секунды, Нялети в гордом одиночестве пересекла финиш, оформив победное время в 1:14.62 минуты. Уступив пять корпусов, на второй строчке очутилась Дэнс Дива, которая опередила Мюзикал Арт. Последняя находилась на корпус и три четверти позади.

Четвертой по успешности оказалась Спринг Космос небезызвестного Уильяма Бьюика, уступившая Мюзикал Арт исключительно по фотофинишу, а замыкала пятерку лучших Ребел Ассаулт, бывшая на шею далее.

И если победа Нялети, перед началом скачки, не вызывала ни у кого сомнений, то результат Неолы, закончившей эту гонку на предпоследнем месте (в седле находился Грэм Ли), откровенно разочаровал. Большинство из присутствующих ожидало, что именно данная кобыла сумеет бросить вызов Нялети в борьбе за первое место. Однако максимум, чего ей удалось – это продержаться возле лидирующей троицы в первой половине пути.