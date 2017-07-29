Стэмп Хилл неожиданно победил на Heritage Cup

Очень нестандартный забег значился под номером три в субботней программе английского Аскота. Скачка второго класса на семь фурлонгов была организована для лошадей возрастом более трех лет. И, следует заметить, от желающих не было отбоя – на стартовой линии оказалось двадцать семь лошадей.

При вышеописанной конкуренции нахождение во главе гонки было критически важным для победы, и это отлично осознавал Мартин Дваер, управлявший Гавром де Паи. Он первым сориентировался в сложившейся ситуации и повел остальных лошадей за собой.

Другие участники не заставили себя ждать и создали плотную группу преследователей, в которую вошли Макзим, Флэйминг Спиар, Бернт Шугар, Фаваарек, Биг Тайм и Стэмп Хилл.

Несмотря на сумасшедшее давление со всех сторон, а кавалькада действительно разбежалась по всей ширине дорожки, Гавр де Паи с завидной настойчивостью цеплялся за первое место и не пропускал никого вперед себя.

Так продолжалось на протяжении пяти фурлонгов, и даже некоторое время вначале предпоследнего отрезка. Тем не менее, подопечный Дваера не сумел остаться на вершине, и был вынужден убавить в скорости, чего и ожидали его преследователи.

Сразу несколько лошадей претендовало на победу, но на последнем фурлонге Стэмп Хилл сумел удивить присутствующих зрителей, оформив отличный спурт на дальнем краю беговой дорожки, что подарило ему преимущество. Не успели его соперники осознать произошедшее, а конь Пола Ханагана уже пересекал финишную черту, опережая Мджджэка, бывшего ближе остальных, на корпус с четвертью. Итоговое время победителя равнялось 1:28.89 минутам.

Мджджэк, как упоминалось выше, стал вторым, в свою очередь, выиграв у финишировавшего третьим Визернси целый корпус. Джони Барнс оказался на четвертой строчке итогового протокола, находясь на три четверти корпуса дальше предшественника. Пятым по успешности оказался Фирмамент, уступивший Джони Барнсу всего лишь нос.

Гавр де Паи оказался лишь на седьмой позиции, проиграв победителю четыре с четвертью корпуса. Фастнет Темпест, бывший главным фаворитом забега, завершил гонку лишь двадцать вторым.