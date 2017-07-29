Инэйбл уверенно победил на Королевской Скачке

Первоклассный забег на милю и четыре фурлонга стал главным пунктом субботней программы, что подтверждалось как списком участников, так и суммой призовых, превысившей шестьсот пятьдесят две тысячи фунтов.

Начальный отрезок себе в актив занес Маверик Уэйв, руководство которым доверили Грэму Ли. Стартовав с последних, десятых, ворот, американский скакун был вынужден с самого начала включать повышенные скорости, чтобы обеспечить себе место в лидирующей группе.

Инэйбл жокея Фрэнки Деттори, сумев слегка отбиться от конкурентов, пошел на временном втором месте, тогда как в полукорпусе позади расположились Айдахо Сими Хеффернана и Джэк Хоббс Уильяма Бьюика.

По прохождении половины пути особых перестановок во взаиморасположении лошадей не наблюдалось и соревнующиеся продолжали планомерно проходить метры дистанции, собирая силы к заключительному отрезку.

Классическая гонка предполагает соответствующее развитие событий и отчетный случай не стал тому исключением. На выходе из заключительного поворота Маверик Уэйв сделал последнюю попытку упрочнить свое лидерство, решив, было, оторваться от преследователей.

Около десяти секунд казалось, что данная задумка вполне может сработать, ведь поначалу отрыв увеличился, но совсем скоро конкуренты стали отыгрывать дело вспять.

Инэйбл первым приблизился к Маверик Уэйву когда до финиша оставалось всего два фурлонга и стал бороться за ведущую позицию. Благодаря собственной настойчивости, ему это удалось и на заключительном фурлонге скакун Деттори не оставил другим участникам ни единого шанса, завершив гонку с преимуществом в четыре с половиной корпуса. Лучшее время забега в этом году составило 2:36.22 минуты.

На втором месте, оказался Улисс жокея Джима Кроули, который большую часть пути держался в общей группе, но также сумел продемонстрировать отличное ускорение в завершении, что принесло упомянутые плоды.

Айдахо, также находившийся в первой тройке, остался третьим, уступив второму финишеру три четверти корпуса. На четвертой позиции, отстав еще на четыре корпуса, был Хайлэн Рил, управляемый Райаном Муром, а замыкал пятерку, на сей раз, Бенбатл Ойзина Мерфи, который был на два с четвертью корпуса позади.