Рэйдиенс оставил Деттори ни с чем

Пятая гонка дня на Аскоте была зарезервирована для первоклассного состязания двухлетних лошадей, которым вменялось в задачу преодоление дистанции в семь фурлонгов. Вызов приняло 7 лошадей, которые и оказались на стартовой линии в назначенное время.

Сразу же после стартового сигнала лошадь Эназер Батт, руководимая Фрэнки Деттори, вышла в лидеры, остерегаясь сложностей, которые могли повлечь за собой пятые стартовые ворота. Компанию ей во главе гонки составили Альба Пауэр жокея Адама Кирби и Биинг Зеар, верхом на которой скакал Уильям Бьюик.

Что же касается Рэдиенс руководимой Джимом Кроули, то она, после более-менее хорошего старта, откатилась назад и в обществе Вентуры Найт плелась в хвосте гонки, ничем не выдавая собственных помыслов о победе.

Шаг за шагом скрывался под копытами лошадей мягкий грунт ипподрома, но особой ясности относительно имени будущего победителя не наступало. Лидирующее трио держалось своего, ничего не меняя, четверка других участников если и перемещалась, то лишь на незначительные дистанции, что, в целом, не влияло на развитие забега.

Как и водится в подобных случаях, данная тишина предшествовала своего рода «грому», который последовал за завершающим поворотом.

Никем не замеченный на внешнем радиусе, Рэйдиенс смог спокойно набрать скорость и за два фурлонга до финиша включиться в борьбу за первое место. Еще фурлонгом позже ему удалось остаться наедине с Эназер Баттом.

Потягавшись между собой для определения сильнейшего, Рэйдиенс перед самым финишем сумел выйти на шею вперед и победить в забеге. Секундомер зафиксировал победное время на отметке в 1:31.95 секунды.

Эназер Батт уступил борьбу за первую строчку, но сумел закрепить за собой вторую. Отстав от него на два с четвертью корпуса, третьим до цели добрался Альба Пауэр. Еще на три четверти корпуса далее был Тигре дю Терр жокея Райана Мура, а замыкал пятерку Гоуст Сердж Айзина Мерфи, отдаленный на аналогичную дистанцию.