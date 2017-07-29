Джорджиан Бэй стал первым на Longines Handicap

Классическая ежегодная гонка для дам-жокеев, выступающих в классе аматоров, состоялась в субботу на Аскоте. 14 участниц взялось преодолевать дистанцию в 7 фурлонгов по обильно смоченному дождями покрытию ипподрома.

Стартовав с четвертых ворот, Маджэстик Мун управляемый мисс Эндрюс, постепенно взял развитие гонки под свой контроль и получил возможность наслаждаться временным первым местом. Среди других претендентов на лидерство на передовых позициях оказались Атассел с мисс МакКензи в седле, Империал Стэйт с мисс Кули и Джорджиан Бэй с миссис Уолш. Их соперницы расположились позади, не уступая, впрочем, более чем два корпуса.

Мисс Эндрюс умело вела своего коня по дистанции и грамотно пользовалась положением, чтобы не пропускать вперед конкуренток, которые были скорее заняты междоусобной борьбой. Подобное развитие событий вполне устраивало всадницу на Маджэстик Муне, но отнюдь не всех остальных.

Вполне закономерно, что долго так продолжаться не могло, и за два фурлонга до завершения лошадь мисс Эндрюс подверглась атаке с нескольких сторон сразу, в результате чего была вынуждена уступить позицию.

Джорджиан Бэй и Империал Стэйт оказались вдвоем во главе гонки, но силы, ввиду очень мягкого грунта, таяли с каждой секундой, а потому в скорейшем времени их настигли Бертиуиттл мисс Мэйсон и Томми Джи мисс Уолтон.

В какой-то момент сложилась забавная ситуация, при которой каждая из упомянутой четверки могла оказаться во главе гонки и победить. Как показала практика, лучше всего воспользоваться данным шансом получилось у наездницы в седле Джорджиан Бэя, которая и достигла финиша первой, затратив на прохождение дистанции 1.33,10 минуты.

Уступив той шею, вторым финишировал Бертиуиттл, тогда как третьим по успешности оказался Томми Джи, отставший еще на половину корпуса. Четвертым цели достиг Империал Стэйт, находившийся на корпус далее, а замыкал пятерку Классик Сениорити, управление которым получили мисс Смит. Отлично начавший Маджэстик Мун был лишь десятым.