Ожидаемый Триумф Ган Раннера

Главным событием субботы в мире лошадиных скачек можно по праву считать забег Whitney Stakes, прошедший на ипподроме Саратоги в Соединенных Штатах. Скачка первого уровня с призовыми в миллион двести тысяч долларов по определению не могла привлечь слабых лошадей, что и отразилось в стартовом листе, где значились имена семерых участников.

Наибольшую активность на старте дистанции в милю и одну восьмую развил Кошиос Джайант, сумевший протолкнуться через заслон в виде Ган Раннера и Брэйкинг Лаки. Двое последних, впрочем, сильно не отставали и преследовали новоявленного лидера по пятам.

Казалось, что данная гонка не станет исключением и участники будут определять сильнейшего на финишной прямой, но на деле оказалось несколько иначе. Ган Раннер, руководство которым было поручено Флорану Жеро, стал атаковать еще на середине поворота, что стало полной неожиданностью для лидирующей лошади. Сумев воспользоваться эффектом внезапности, Ган Раннер обогнал впереди идущего.

В сложившейся ситуации говорить об организованном преследовании не приходилось. Кошиос Джайант стремился восстановить статус-кво и не давал другим соревнующимся возможности пуститься вдогонку за Ган Раннером. Последнего, по вполне очевидным причинам, это устраивало.

Как результат, подопечный Жеро, пользуясь абсолютной свободой, довел дело до закономерной победы, финишировав за 1:47.71 минуты. При этом, его перевес над вторым финишером, коим стал Кин Айс жокея Хосе Ортиса, сумевший-таки пробиться вперед, составил фантастические пять с четвертью корпусов.

Замыкать тройку лидеров выпало Брэйкинг Лаки, управляемый Луисом Контрерасом, который расположился на корпус с четвертью далее. Четвертым финишной черты достиг Уор Стори Хавьера Кастеляно, бывший в семи корпусах позади. А на пятой строчке итогового протокола оказался Дискрит Лав с Мануэлем Франко в седле, отставший от предшественника на корпус с четвертью.

«Пройдя пять восьмых дистанции, я решил, что начну атаковать здесь», – рассказывает Жеро. – «Вы пытались замедлить меня, я же хотел дать своему коню возможность идти с легким бризом, а не скакать, сломя голову. Но он настоящий зверь, он может выступать в любом стиле».