Хэвенли Лав легко выиграла на Кинланде

Прелесть отчетной гонки, относящейся к Группе 1, состоит в том, что она позволяет посмотреть в действии на восходящих звезд мира скачек. К участию в старте допускаются кобылы возрастом в два года, которые и распределяют между собой призовой фонд размером в 400 тысяч долларов, примерно 250 из которых достаются команде победительницы.

Старт дистанции на милю и 1/16 вышел весьма активным: все 10 участниц припустили по глинистому покрытию ипподрома что было духу. При заходе на первый поворот на временном первом месте расположилась Дэнсинг, вслед за которой шла Сэсси Сиена, тогда как тройку лидеров замыкала Хэвенли Лав. Основная же группа участниц, ведомая Арабеллой Беллой, отставала не более чем на корпус-полтора.

К середине дистанции единственным изменением на острие стало продвижение Хэвенли Лав на второе место, за ней подтянулась и Арабелла Белла, отодвинув на четвертую позицию Сэсси Сиену. Дэнсинг продолжала контролировать ход гонки, находясь под управлением жокея Мануэля Франко.

Куда более значимым с точки зрения развития гонки стал сольный проход Принцесс Уориор, которая поднялась с седьмой позиции до второй при прохождении завершающего поворота. Дэнсинг отвлеклась на этот маневр и не уследила за Хэвенли Лав, которую жокей Жульен Лепаро тут же бросил в отрыв. В итоге Хэвенли Лав еще при выходе на финишную прямую опережала ближайшую преследовательницу на четыре корпуса.

За оставшееся до финиша время разрыв лишь увеличился и достиг неприличных 5,5 корпусов при победном времени в 1.45,32. В сложившихся обстоятельствах главная дуэль проходила в борьбе за второе место и участие в ней приняли Дэнсинг и Принцесс Уориор.

Последняя, ведомая Брайаном Эрнандесом, сумела преломить сопротивление визави и оказалась на втором месте, оторвавшись от последовательницы на полтора корпуса. Дэнсинг финишировала третьей, выиграв еще полтора корпуса у Сэсси Сиены. Замыкала пятерку лучших Келлис Хьюмор.