Успешная Атака Фиренце Файра Приносит Ему Победу на Бельмонт-Парке

Регулярные посетители ипподрома «Бельмонт-Парк» в Нью-Йорке субботним вечером могли наблюдать целую серию захватывающих скачек, в числе которых оказалась и Champagne Stakes. Один из старейших забегов США, основанный еще в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году, предполагает участие двухлетних лошадей, борющихся за титул победителя скачки Группы 1 при призовом фонде в полмиллиона долларов.

Принимая во внимание тот факт, что времени на раскачку не предполагалось, сразу шесть лошадей включили максимальные скорости на стартовой прямой. Наиболее успешным в своих начинаниях был Авину Малкайну, захвативший лидерство уже после сотни метров пути. Немного поборовшись с конкурентами, на второй позиции оказался Энтайсд, а замыкал временную тройку лидеров Онорабл Трэжер. Что касается Фиренце Файр, то он скакал на десятом месте из двенадцати.

Начальных две трети гонки были весьма динамичными и отметились постоянными перестановками в плотной группе лидеров. Лишь Авину Малкайну продолжал держаться во главе забега.

При выходе из затяжного поворота на финишную прямую Фиренце Файр, выступавший под руководством Ирада Ортиса-младшего, пустился в обгон, используя свободное пространство на внешнем радиусе ипподрома.

Никто из впереди идущих не смог стать на его пути, ведь для этого следовало сперва отбиться от окружавших лошадей, что автоматически лишало бы шансов на победу. Единственным, кто все же смог составить конкуренцию набравшему ход Фиренце Файру, стал Гуд Мэджик Хосе Ортиса. Именно данная парочка шла нос к носу практически до финишной линии. Тем не менее, за несколько шагов до завершения, Фиренце Файр сумел создать разрыв в половину корпуса, что и стало залогом его победы. Итоговое время гонки составило 1:35.91 минуты.

Еще одно интересное противостояние проходило между Энтайсдом жокея Джуниора Альварадо и Ковбой Кармой, в седле которого находился Алекс Цинтрон. Оба скакуна претендовали на третье место и разве что не отталкивали друг друга, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. В конечном итоге, именно Энтайзд сумел занять третью строчку итогового протокола, опередив Ковбой Карму на шею. При этом, его отставание от второго места составило три корпуса.