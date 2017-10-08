Диверсифай Первый на Jockey Club Gold Cup

«Гвоздем» субботней программы на «Бельмонт-Парке» в Нью-Йорке стали скачки на золотой кубок жокейского клуба, предполагавшие участие лошадей возрастом от трех лет и выше. Не менее интересным в плане мотивации был и призовой фонд, достигавший семисот пятидесяти тысяч долларов.

Семь лошадей стартовали на дистанции в милю с четвертью, и наиболее расторопным на стартовом отрезке дистанции оказался именно Диферсифай, сумевший практически мгновенно создать себе комфортный отрыв, превышавший три корпуса. На второй временной позиции расположился Павел, а замыкал ситуативную тройку Ралли Край.

По прошествии первой четверти разрыв между первым и вторым место уменьшился примерно в два раза, тогда как на второе место вышел Ралли Край, отодвинувший Павла назад. После половины пути Диверсифай все так же держался на расстоянии полутора корпусов от ближайшего из преследователей. А вот на втором месте оказалось сразу три лошади, скакавшие в ряд – Ралли Край, Павел и Хайлэнд Скай.

Отметка в три четверти пути особыми изменениями не отметилась, но уже при выходе из поворота на финишную прямую отличное ускорение продемонстрировал Кин Айс, который сумел обойти почти всех участников и добраться до второй позиции. Это создало для него отличный плацдарм для последующих атак в решающей стадии.

Последние не заставили себя ждать, и несколькими секундами спустя Кин Айс уже наступал Диверсифаю на копыта. Не исключено, что Кин Айс мог выбиться и в лидеры, но серьезной помехой на пути к желанной цели стало неожиданное ускорение Павла, которого уже успели списать со счетов.

Павел быстро нагнал Кин Айса и заставил того притормозить, что, практически, обеспечило Диверсифаю возможность достичь финиша первым, уложившись в 2:00.96 минуты. Уступив ему корпус, вторым финишировал Кин Айс, тогда как третьим по счету цели достиг Павел, расположившийся еще на три четверти корпуса далее. Четвертым финишировал Гуд Самаритиан, а замыкал пятерку Дестин.