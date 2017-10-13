В забеге Группы 1, по праву ставшим главным событием пятницы, участвовали двухлетние лошади. На старт классической дистанции в одну милю вышли 11 участниц. В число главных фавориток вошли Мэджик Лили, Септембер и Нялети.

Именно последняя оказалась наиболее резвой на старте, пробившись через скопление участниц и выйдя на первое место. Но радость Джеймса Дойла, находившегося в ее седле, продолжалась недолго, ведь совсем скоро на ведущей позиции оказалась французская лошадь Лоранс жокея Пи Джея Макдональда.

Тройка фаворитов шла по пятам, но догнать ретивую соперницу все никак не удавалось. Выход соревнующихся на финишную прямую, вопреки ожиданиям собравшихся зрителей, не пошатнул устоявшейся картины, однако уже за два фурлонга до завершения случились первые тектонические сдвиги на беговой дорожке.

Нялети, еще пытавшаяся как-то зацепиться за лидерство, окончательно сдалась и позволила обогнать себя едва ли не всем участницам. Несколько лучше, но так же не особо успешно, пошли дела у Эллтеи и Эфаада, которые держались сразу за группой лидеров, но сбавили в темпе.

Тем не менее интрига лишь набирала обороты: Мэджик Лили и Септембер атаковали Лоранс сразу с двух сторон, практически сведя шансы той на победу на нет. Несмотря на возникшие трудности, Макдональд повел лошадь вперед и не отдавал ни сантиметра разрыва без борьбы.

Трехстороннее противостояние продержалось до самого финиша и окончилось победой Лоранс, которая лишь на нос опередила Септембер, к огромному разочарованию наездника Сими Хэффернана. Победное время составило 1.36,15.

На третьей позиции, отстав на три четверти корпуса, цели достигла Мэджик Лили. Вслед за ней, уступив еще три корпуса, до финиша добралась Мэджикал, а замыкала пятерку Эллтея, оказавшаяся еще на три четверти корпуса далее.