Крэксмен разгромил соперников в Аскоте

Забег Группы 1 собрал на старте 10 отборных лошадей возрастом от трех лет. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в милю, два фурлонга и 212 ярдов в борьбе за призовые, суммарно превышавшие миллион евро.

Старт остался за ирландским скакуном Хайлэнд Рилом, который отметился не одной победой на скачках самой высокой категории. Вслед за ним отправился француз Реколетос, тогда как замыкать тройку на дебютном отрезке посчастливилось Маверик Уэйву из Штатов. Что касается Крэксмена, представлявшего страну-хозяйку соревнований, то он шел по дистанции лишь четвертым.

Главные перестроения участников состоялись при выходе из поворота, когда весьма неожиданно вперед вышел Крэксмен жокея Фрэнки Деттори, прорвавшийся по центру. Более того, сразу за ним в атаку пошел и Поэтс Уорд, управляемый Андреа Атзени, который также значительно улучшил позицию.

Захваченные врасплох, былые представители первой тройки попытались восстановить статус-кво, но их начинания не увенчались успехом. Более того, вырвавшись на свободное пространство, Крэксмен стал резко увеличивать отрыв от преследователей и через считанные секунды финишировал, опередив ближайшего из конкурентов на семь корпусов. Итоговое победное время составило 2 минуты 11,75 секунды.

На второй позиции остался Поэтс Уорд, который буквально на нос опередил Хайлэнд Рила, в седле которого расположился Райан Мур. Отстав еще на корпус, четвертым по счету цели достиг Реколетос жокея Оливье Песлье, тогда как замыкать пятерку сильнейших выпало Дезерт Энкаунтеру Шона Леви, который также продемонстрировал отличный спринт на финише, но проиграл предшественнику корпус.

Команда победителя, помимо кубка, получила денежное вознаграждение в 750 тысяч евро, тогда как за второе место дали 300 тысяч.