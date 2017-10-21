Гидрангея победила на Fillies and Mares Stakes

10 кобыл приняли участие в первоклассном мероприятии, соревнуясь на дистанции в милю и четыре фурлонга.

Стартовый отрезок остался за Алиссой Пата Доббса, которая выиграла локальную дуэль с активно ускоряющейся от дальних ворот Зе Блэк Принцесс, ведомой жокеем Робертом Хавлином. Рядом с ними по дорожке шли также Зе Джулиет Роуз со Стефаном Пескье на спине и Лефт Хэнд, управлял которой Максим Гуйон.

Гидрангея, в свою очередь, возглавила группу преследования и, благодаря умелому управлению Райана Мура, не позволяла впереди идущим уйти в отрыв, который мог бы стать критическим.

После двух третей пути скорости начали стремительно возрастать, но порядок следования участниц оставался без изменений.

За четыре фурлонга до финиша в атаку пустилась Джорни, шедшая до того во второй пятерке. Лидеры отвлеклись на данный маневр и стали выстраивать своеобразный блок.

Еще через один фурлонг попытку выйти в лидеры предприняла Гидрангея, атаковавшая по внешнему радиусу. Затея оказалась отчасти удачной, и подопечная Мура включилась в борьбу с Зе Джулиет Роуз за ведущую позицию. Постепенно она продавила соперницу и оказалась на острие гонки.

Последовавший финишный спринт стал залогом ее победы с преимуществом в два корпуса над ближайшей преследовательницей. Итоговое время забега составило 2.40,82.

На второй позиции оказалась Батил жокея Пьера-Шарля Будо, которая прошла последние два фурлонга на высочайшей скорости. Уступив ей еще корпус и три четверти, третьей прискакала Коронет, выступавшая под руководством Оливье Песлье.

На четвертой строчке итогового протокола расположилась Зе Джулиет Роуз, оказавшаяся в пяти корпусах позади. Замыкала же пятерку Зе Блэк Принцесс отставшая еще на полтора корпуса.

В награду за отличное выступление, команда победительницы получила чуть более 355 тысяч фунтов. Второе место оценили в неполных 135 тысяч, а за бронзу дали 67,5 тысяч фунтов.